Шестой этап познавательного проекта Москвы "Открой#Моспром" начнется 10 сентября

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Шестой этап экскурсионного проекта Москвы "Открой#Моспром" состоится 10-12 сентября, в нем примут участие 16 промышленных предприятий и четыре музея, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Проект "Открой#Моспром" пользуется большой популярностью среди горожан: только в этом году, до периода временных ограничений, городские заводы успели посетить около трех тысяч человек. Сейчас проект возобновляет свою работу в офлайне. Участники нового сентябрьского этапа посетят 20 московских промышленных площадок: 16 предприятий и четыре музея", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова. Он добавил, что для студентов профильных вузов будут сформированы отдельные экскурсионные группы, поскольку участие в подобных мероприятиях поможет молодым специалистам определиться с будущим местом работы.

Отмечается, что впервые в проекте примет участие косметическая фабрика "Свобода". Также в числе заводов, где пройдут экскурсии, машиностроительное предприятие "МТЗ Трансмаш", изготовитель ортопедической обуви "Ортомода", лидер в области создания систем и агрегатов для авиационно-космической техники НПО "Наука". Участники проекта побывают в музее одного из крупнейших предприятий авиакосмической отрасли "НПО "Молния", где им расскажут о создании первого советского орбитального корабля "Буран"; музеях кондитерского концерна "Бабаевский" и авиастроительных предприятий "Ил" и "Туполев".

По словам главы департамента Александра Прохорова, которого также цитирует пресс-служба, весной в рамках проекта было запущено несколько новых форматов, в том числе онлайн-экскурсии на заводы. "Всего на сайте "Открой#Моспром" уже доступны девять выпусков, их общая аудитория превысила 1 млн человек. Недавно наши заводы специально посетили звезды театра и кино, чтобы после экскурсий поделиться впечатлениями и рассказать о самых удивительных фактах в прямых эфирах в социальных сетях. Сейчас мы возвращаемся к "живым" экскурсиям, однако от онлайн-версии решили не отказываться, эти форматы будут развиваться параллельно", - сообщил Прохоров.

По данным пресс-службы, в рамках проекта состоится интеллектуальная командная игра "Квиз. Промышленный мегаполис", которая пройдет как очно, так и в онлайн-формате на официальном сайте проекта. Ведущей мероприятия станет журналист и телеведущая Елена Летучая.

Пятый этап экскурсионного проекта Москвы завершился в феврале 2020 года. В рамках предыдущего этапа более 400 студентов столичных вузов посетили бесплатные экскурсии и мастер-классы на 23 предприятиях и в шести промышленных музеях. Предполагалось, что шестой этап пройдет в апреле, но из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса открытие шестого этапа в офлайн-формате было перенесено.