Реконструкцию станции МЦД-1 Баковка завершат до конца года

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Станцию Баковка Белорусско-Савеловской линии первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) реконструируют до конца года. Об этом сообщается в пятницу в Telegtam-канале столичного департамента транспорта.

"До конца года на МЦД-1 Белорусско-Савеловской линии завершат реконструкцию станции Баковка. Сейчас здесь реконструируют две платформы, над ними построят навесы для защиты от осадков. А в новом подземном вестибюле уже идут отделочные работы и строятся выходы к платформам", - говорится в сообщении.

До реконструкции на станции работал обычный подземный переход, но он располагался ближе к зоне частного сектора. Новый подземный тоннель возведут ближе к кварталу многоквартирного жилья города Одинцово по просьбам жителей. Для удобства пассажиров тоннель оборудуют кассовыми и турникетными зонами, эскалаторами и лифтами. Для маломобильных граждан предусмотрели четыре лифта.

В ноябре 2019 года было открыто движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. В общей сложности это 375 км путей, более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.