Собянин отметил выдержку и дисциплину москвичей в ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Большая часть жителей Москвы продемонстрировала выдержку и дисциплину в ситуации с распространением коронавирусной инфекции в мегаполисе. Такое мнение высказал в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"В большом городе можно встретить разные модели поведения, но абсолютное большинство москвичей проявили выдержку и дисциплину", - написал Собянин на своем официальном сайте. По его словам, именно такое поведение горожан "позволило обойтись без жестких полицейских мер вроде тотального запрета на выход из дома и в то же время обеспечить необходимое разобщение людей".

Мэр напомнил, что действовавшие в Москве ограничения, "скорее, напоминали людям, что не следует покидать дом, но не запрещали делать это". "Все, кому надо было куда-то сходить или съездить, могли сделать это", - добавил градоначальник.

При этом он отметил, что "наибольшее раздражение" вызвало приложение "Социальный мониторинг", контролирующее, соблюдают ли самоизоляцию инфицированные и контактные лица. "Я тоже считаю, что нет ничего хорошего, когда нужно постоянно отчитываться в том, что сидишь дома. Но давайте сопоставим вред и пользу от такого контроля. На другой чаше весов будут жизни и здоровье людей", - написал мэр.

Он напомнил в связи с этим, что аналогичным образом десять лет назад "водителей раздражали камеры фиксации нарушений". "Но сегодня никому и в голову не придет отказаться от них. Все понимают: эта технология реально обеспечивает порядок на дорогах. Есть решения, которые не нравятся никому, но их нужно принимать, когда речь идет о спасении жизней", - заключил мэр.