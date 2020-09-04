Образовательный онлайн-курс по морскому делу проведут в День города в Москве

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Педагоги морского центра имени Петра Великого, структурного подразделения Московского центра "Патриот.Спорт", 5 и 6 сентября проведут образовательный онлайн-курс по морскому делу. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Педагоги проведут серию лекций и мастер-классов "Морская юность столицы", приуроченных к празднованию Дня города. Квалифицированные педагоги и морские офицеры расскажут о том, как получить права на управление судном и сдать экзамен в Государственной инспекции по маломерным судам. На вебинаре "Ходили мы походами" участники узнают, как и где пройти морскую плавательную практику, а на лекции "Море любит смелых да умелых" освоят теорию управления гребно-парусными судами", - рассказали в пресс-службе.

По данным ведомства, занятия будут проходить два дня подряд с помощью программы для видеосвязи. Подробности о занятиях и регистрация доступны на сайте Московского центра "Патриот.Спорт" в разделе "Новости".

"В год 873-летия Москвы мы приглашаем жителей столицы познакомиться с дисциплинами, которые преподаются в морском центре имени Петра Великого. Участникам расскажут о том, почему Москва - порт пяти морей, а закрепить полученные знания они смогут, отвечая на вопросы образовательной исторической викторины", - процитировали директора центра "Патриот.Спорт" Марата Кучушева.

В Москве 5-6 сентября пройдут праздничные мероприятия ко Дню города. Масштабных народных гуляний, включая фестиваль на Тверской улице, не будет, а праздник пройдет без традиционного фейерверка. Основные праздничные мероприятия пройдут в парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры. Их главной темой станет "Музейная Москва". Москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить 90 московских музеев и выставочных залов. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности посещение будет организовано по предварительной записи, которая открылась 1 сентября.