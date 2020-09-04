Экскурсии по Северному речному вокзалу в Москве запустят с 5 сентября

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Москвичи и жители столицы смогут с 5 сентября посетить экскурсии по Северному речному вокзалу, который является знаменитым архитектурным и историческим памятником культурного наследия постройки 1937 года. Объект будет после реставрации, сообщается в пятницу в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Северный речной вокзал - больше, чем просто транспортный хаб. Он был и модным местом отдыха, и героем фильмов, и отправной точкой арктических экспедиций. Еще больше о роли Северного речного вокзала в культуре, социальной жизни и истории города и страны вы узнаете на наших экскурсиях с 5 сентября", - говорится в сообщении.

Например, советские арктические авиаэкспедиции в 1930-40 годы стартовали из акватории Северного речного порта на Химкинском водохранилище. Прямо с поверхности воды первые пилоты-полярники на самолетах-амфибиях Сикорского, Каталина и аналогах совершали ледовую разведку Северного морского пути, открывали и наносили на карту новые вершины арктического рельефа. Здание речного вокзала служило декорацией в известных фильмах "Волга-Волга", "Гонки по вертикали", "По семейным обстоятельствам" и других. После его открытия вокзал часто называли "портом 5 морей", так как суда от него могли доходить до пяти морей Евразии.

В связи с сокращением речных перевозок в 90-х, вокзал пришел в упадок и только в 2017 году было принято решение о реконструкции вокзала и близлежащей территории.

В настоящее время причал является одним из крупнейших портов Москвы протяженностью 1,5 км по береговой линии. Он является стоянкой для грузовых судов и отправной точкой больших круизных лайнеров, прогулочных теплоходов и речных трамвайчиков. Экскурсии будут проходить по предварительной записи. Подать заявку можно на Едином Транспортном портале Москвы.