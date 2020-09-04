Скоропомощный корпус площадью 16 тыс. кв. м построят на территории больницы им. Боткина

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Стационарный скоропомощный корпус общей площадью более 16 тыс. кв. м построят на территории Государственной клинической больницы имени С.П. Боткина в Москве к 2023 году. На крыше стационара обустроят вертолетную площадку, сообщается в пятницу на портале столичной мэрии.

"У Боткинской больницы появится корпус скорой помощи общей площадью более 16 тыс. кв. м. Здание будет расположено на территории больницы рядом с выездом на улицу Поликарпова. В новом корпусе пациенты смогут получить весь комплекс экстренной медицинской помощи в течение первых суток после госпитализации. На крыше стационара обустроят вертолетную площадку. Там смогут приземляться авиамедицинские бригады, которые занимаются госпитализацией пациентов с тяжелыми заболеваниями и травмами", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Он отметил, что благодаря витражному остеклению в здании будет много естественного, солнечного света. Фасады украсят пилоны белого цвета, облицованные керамическими плитами под натуральный камень. На уровне четвертого этажа корпуса на фасаде также можно будет увидеть металлические декоративные элементы.

"В здании будет семь наземных этажей. При этом четвертый, шестой и седьмой этажи по архитектурному проекту визуально сдвинуты вглубь относительно основного фасада. Вход обустроят таким образом, чтобы врачи могли оперативно доставлять пациентов внутрь стационара. Он будет расположен на уровне земли, так что каретам скорой помощи будет удобно сразу заезжать в отапливаемый тамбур больницы", - сказал Кузнецов.

В новом корпусе Боткинской больницы пациенты смогут получать весь комплекс экстренной медицинской помощи (диагностика, оперативное вмешательство, реанимационные мероприятия) в течение первых суток после госпитализации. Работа нового приемного отделения будет организована по принципу "врач - к пациенту". Для этого в приемном отделении оборудуют диагностическое отделение на 30 коек, отделение реанимации на 13 коек, противошоковую палату на 10 коек, кабинеты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования (УЗИ), эндоскопии, рентгена, ангиографии, а также операционный блок на шесть столов.

Ввод корпуса позволит увеличить ежедневный прием экстренных пациентов до 350-400 человек (в настоящее время принимают 150-200 пациентов) с сохранением прежнего числа госпитализаций на круглосуточные койки стационара. Боткинская больница - одна из самых оснащенных в Москве. Сегодня в распоряжении врачей клиники имеются 113 аппаратов УЗИ, из них 30 - экспертного класса, 108 эндоскопических приборов экспертного класса, шесть современных компьютерных томографов, три магнитно-резонансных томографа, четыре аппарата для выполнения ангиографии, 48 аппаратов гемодиализа.