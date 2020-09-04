Почти 260 компаний станут участниками акции "День без турникетов" в Москве

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Около 260 компаний присоединились в Москве к акции "День без турникетов" с 7 по 13 сентября в рамках фестиваля "Российская креативная неделя". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.

"В сентябре к акции присоединятся 14 новых площадок. Всего же на данный момент в проекте "День без турникетов" участвуют около 260 компаний", - приводятся его слова в сообщении.

Он также рассказал, что число просмотров онлайн-экскурсий на сайте проекта превысило 26 тыс. Участники сентябрьский акции смогут посетить как экскурсии по офлайн-площадкам, так и виртуальные прогулки.

Акция пройдет с 7 по 13 сентября в рамках фестиваля "Российская креативная неделя" и будет включать около 30 площадок с экскурсиями, а с 14 сентября можно будет виртуально посетить десять новых площадок, таких как аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова, музей холодной войны на Таганке, Ликинский автобусный завод, центр организации дорожного движения правительства Москвы и другие.

"День без турникетов" - это городская акция, участники которой могут бесплатно посетить столичные производства, инновационные центры, IТ-компании. Впервые она прошла в 2012 году, и за это время в ней приняли участие более 100 тыс. человек и свыше 200 компаний, креативных предприятий и мануфактур Москвы. Акция этого года посвящена профессиям разных сфер.