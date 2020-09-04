Опрос: почти 60% читателей назвали роман "Мастер и Маргарита" визитной карточкой Москвы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Почти 60% читателей считают, что роман "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова лучше других произведений характеризует Москву и может считаться визитной карточкой столицы. Второе место занимает повесть "Москва слезам не верит" Валентина Черных и пьеса "Покровские ворота" Леонида Зорина, рассказали ТАСС в пресс-службе книжного сервиса MyBook.

"Специально ко Дню рождения Москвы, который традиционно празднуется в первые выходные осени, MyBook провел опрос среди пользователей сервиса с целью выяснить, с какими классическими и современными произведениями отечественных писателей у них ассоциируется столица России. В общем зачете на первом месте оказался легендарный роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Его действие разворачивается в знаковых для Москвы местах - на Патриарших прудах, в Большом Гнездниковском переулке и во дворах Арбата. За эту книгу свои голоса отдали 59% опрошенных", - рассказали в книжном сервисе со ссылкой на свое исследование.

Среди классических произведений читатели также выделили повесть "Москва слезам не верит" (34,5%) и пьесу "Покровские ворота" (28%). Оба произведения стали широко известны благодаря одноименным экранизациям. В топ-10 также вошли еще два произведения Булгакова - "Собачье сердце" и "Иван Васильевич". Первое место среди современных российских книг читатели отдали роману "Ночной дозор" Сергея Лукьяненко, на второй строчке оказался детектив "Статский советник" Бориса Акунина, на третьей - "Духless. Повесть о ненастоящем человеке" Сергея Минаева.

"Выбор "Мастера и Маргариты" как главного произведения, ассоциирующегося с Москвой, вполне понятен и объясним: этот роман с детства знаком каждому из нас, да и Патриаршие пруды - сердце столицы, которое порой очень громко бьется. Не забывают читатели и современную литературу. Интересно, что на лидирующих позициях оказался "Духless" нынешнего главного редактора Esquire Сергея Минаева. Видимо, яркий образ гламурной Москвы 2000-х прочно ассоциируется с его книгой", - отметила главред сервиса MyBook Екатерина Писарева, чьи слова привели в пресс-службе.