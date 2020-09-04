Вакцинация добровольцев от коронавируса в Москве начнется на следующей неделе

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса в Москве начнутся со следующей недели. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по видеоконференции.

"Вся инфраструктура готова, информационная система для контроля за прохождением испытаний готова, необходимые материальные склады для концентрации вакцины, для ее развоза - вся эта инфраструктура готова, ждем окончательных решений от Института Гамалеи и передачи нам вакцины. Со следующей недели, я думаю, мы начнем эти исследования. Они очень важны, абсолютно правильно сказали, очень важны, и мы будем делать все, чтобы они достойно прошли в Москве", - сказал Собянин.

Мэр Москвы не сомневается, в столице наберется нужное число добровольцев для третьего этапа испытаний вакцины.

"Буквально за несколько дней [на испытания] записалось более 5 тыс. человек, поэтому никаких сомнений нет, что мы наберем [нужное] количество людей, желающих поучаствовать в этих дополнительных исследованиях", - отметил Собянин.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Центром им. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне-июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. 15 августа в Минздраве сообщили о начале производства препарата. В столице пройдет пострегистрационное испытание вакцины, в котором планируется задействовать 40 тыс. добровольцев.

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