Скоропомощный корпус при больнице № 15 им. Филатова в Москве появится в 2022 году

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Новый корпус для оказания экстренной медицинской помощи, который строится на территории больницы № 15 имени О. М. Филатова, будет введен в эксплуатацию в 2022 году, сообщается в пятницу на портале мэрии.

"На территории городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова началось строительство корпуса для оказания экстренной медицинской помощи. В здании будут находиться смотровые палаты, отделения диагностики, процедурные, лаборатории, реанимация, операционные, а также административные и хозяйственные помещения. Ввести корпус в эксплуатацию планируется в 2022 году", - приводятся слова замруководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Паламарчука.

Он пояснил, что во въездном отапливаемом помещении смогут разместиться четыре машины скорой помощи. Из него пациенты будут попадать в зону регистрации и распределения по отделениям. В приемном отделении будет продумана маршрутизация пациентов для диагностики и оказания медицинской помощи.

"На первом этаже оборудуют противошоковое отделение с зоной срочной диагностики, лабораторией и малой эндоскопической операционной. Это позволит в случае необходимости приступить к реанимации, не теряя времени на транспортировку пациента. Еще одна малая операционная с рентгеновским оборудованием расположится на втором этаже. Всего в корпусе оборудуют восемь операционных, экстренный оперблок разместится на третьем этаже", - сказал замруководителя департамента.

В кабинетах установят магнитно-резонансные и компьютерные томографы, а также другое диагностическое оборудование. На каждом этаже сделают зоны комфортного пребывания для сопровождающих и комнаты для общения с врачами. С другими зданиями больницы корпус будет соединять крытый переход. Больница № 15 имени О. М. Филатова - один из крупнейших городских медицинских центров. Каждый год здесь проходят лечение около 85 тысяч человек. Врачи оказывают пациентам высококвалифицированную медицинскую помощь в самых сложных и экстренных случаях.