Уникальный аудиогид по экспозициям музеев Москвы запустят в День города

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Аудиогид "Московская коллекция" запустят в столице в День города. Мини-лекции будут доступны с 5 сентября. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе столичного оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В День города "Московские сезоны" и "Одноклассники" выпустят уникальный "звездный" аудиогид "Московская коллекция". Николай Фоменко, Юлия Меньшова, Юлия Снигирь, Максим Матвеев, Александра Ребенок, Владимир Вдовиченков, Владимир Маркони, Иван Распопов, Нина Шацкая и Наиль Абдрахманов расскажут об удивительных произведениях искусства и артефактах из сокровищниц столичных музеев: о каждом из них можно написать целую книгу, но они припасли для вас самое интересное. Мини-лекции будут доступны с 5 сентября", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что актриса и телеведущая Юлия Снигирь расскажет об альбиносах - белоснежных и красноглазых животных.

"Есть в подборке ко Дню города и произведения ландшафтного искусства - Сад лекарственных трав в Ботаническом саду МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород". Актриса Александра Ребенок объяснит, какие сады вдохновили его создателей, и где в нем находится старинный итальянский колодец", - сказал собеседник агентства.

А телеведущая Юлия Меньшова расскажет о картине Владимира Маковского "На бульваре" (1886-1887), изображающей встречу семейной четы на Сретенском бульваре.

В Москве 5-6 сентября пройдут праздничные мероприятия ко Дню города. Масштабных народных гуляний, включая фестиваль на Тверской улице, не будет, а праздник пройдет без традиционного фейерверка. Основные праздничные мероприятия пройдут в парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры. Их главной темой станет "Музейная Москва". Москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить 90 московских музеев и выставочных залов. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности посещение будет организовано по предварительной записи, которая открылась 1 сентября.

В новость внесена правка (13:56 мск) - передается с уточнением в первом абзаце и цитате.