Московский метрополитен с 5 сентября запустит бесплатный квест

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Жители и гости столицы с 5 сентября 2020 года по 5 января 2021 года смогут принять участие в историческом квесте по первым станциям Московского метрополитена. Об этом в пятницу сообщила журналистам заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

"Совместно с нашими партнерами, с компанией "Мир квестов", для наших пассажиров разработали новый конкурс. В рамках этого конкурса участникам будет предложено пройти 16 этапов (основных вопросов - прим. ТАСС), в рамках которых они смогут узнать исторические данные о станции и еще раз погрузиться в историческое наследие Московского метрополитена", - сказала Темникова.

Она отметила, что исторический квест стартует 5 сентября 2020 года и завершится 5 января 2021 года.

В свою очередь PR-директор агрегатора "Мир квестов" Анастасия Недумова добавила, что все задания "Метроквеста-85" выполнены на основании реальных фактов о метро. "Пройдя квест, вы сможете узнать, что происходило в московском метро 85 лет назад, окунуться в историю 1935 года. Конечно, узнать такие интересные моменты, что общего было у московского метро и театров, какие споры происходили во время архитектурной застройки московского метро", - уточнила Недумова.

По ее словам, завершится "Метроквест-85" торжественной церемонией награждения и вручением ценных призов участникам исторического квеста. Она добавила, что для участников квеста на сайте metrokvest.ru разработан личный кабинет, где будут отображаться их результаты. Принять участие в квесте можно с помощью сканирования QR-кода на плакатах, которые уже появились на станциях и в вагонах метро, также можно пройти по ссылке на сайте metrokvest.ru.

В завершение она сказала, что в квесте будут задействованы станции Сокольнической линии и Филевской ветки метро, а также две станции МЦД, "Тушинская" и "Славянский бульвар".