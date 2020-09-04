Нового худрука театра им. Моссовета объявят 8 сентября

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Новый художественный руководитель Московского академического театра имени Моссовета будет объявлен 8 сентября. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в театральных кругах.

"Официально нового художественного руководителя театра Моссовета объявят во вторник. Также 8 сентября в театре состоится сбор труппы в 12:00", - сказал собеседник агентства.

Худрук театра Моссовета, народный артист РФ Павел Хомский, возглавлявший коллектив более 30 лет, скончался 6 сентября 2016 года на 92-м году жизни. В настоящее время всеми делами в театре руководит директор Валентина Панфилова вместе с художественным советом труппы.