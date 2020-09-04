Роспотребнадзор заявил, что два водоема в Москве непригодны для купания

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Вода в двух столичных водоемах - пляж "Левобережный" (Северное Тушино) и зона отдыха с купанием "Мещерское" (Западный административный округ) - не отвечает требованиям по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, сообщается в пятницу на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

"По состоянию на 3 сентября 2020 г. по результатам исследований воды в девяти купальных водоемах Москвы установлено, что вода соответствует санитарным требованиям в семи: "Серебряный бор-2", "Серебряный бор-3", "Большой городской пруд", "Школьное озеро", "Черное озеро", "Тропарево", озеро "Белое". <...> Четыре пробы воды поверхностного водоема пляжа "Левобережный" не отвечают требованиям по микробиологическим показателям; зона отдыха с купанием "Мещерское" (ЗАО) не соответствуют санитарно-химическим показателям", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на всех поднадзорных 55 зонах отдыха с начала летнего сезона проводились исследования воды водоемов на санитарно-химические, бактериологические, паразитологические и вирусологические, в том числе на РНК-коронавируса показатели, а также были сделаны более 15 тыс. исследований песка. При вирусологическом исследовании 261 пробы воды РНК-коронавирусной инфекции не обнаружена ни в одном водоеме.

При исследовании проб песка установлено, что пробы соответствуют санитарным нормативам. Как отмечает ведомство, такие исследования воды купальных водоемов проводятся еженедельно. Управление Роспотребнадзора напоминает о сохраняющихся рисках распространения новой коронавирусной инфекции и необходимости выполнения мер санитарной безопасности при посещении мест массового сосредоточения людей, включая ношение масок, перчаток и соблюдение социальной дистанции.