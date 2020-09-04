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Число посетителей в Московском зоопарке за летний сезон сократилось на 40%

По сравнению с 2019 годом посещаемость зоосада в июле была 50%, в августе - 70%

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Посещаемость Московского зоопарка за летний период снизилась на 40%.Об этом сообщила ТАСС в пятницу директор зоосада Светлана Акулова.

"Мы готовы подвести итоги посещаемости Московского зоопарка в высокий сезон. В условиях пандемии и ограничительных мер показатели за летний период снизились на 40%", - сказала Акулова.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк был закрыт для посетителей с 17 марта по 16 июня. А в первые дни после открытия количество посетителей составляло 20-30% от аналогичного периода прошлых лет.

"В дальнейшем показатели постепенно выравнивались, но все же это было 50% в июле и 70% в августе в сравнении с 2019 годом. Однако, стоить отметить, произошло изменение в соотношении платных и льготных категорий граждан", - добавила она.

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