"Нашему Вжику уже почти три месяца, он до сих пор питается материнским молоком, но уже начинает пробовать все то, что едят большие лемуры, совсем скоро перейдет на "взрослую" еду. Кошачьи лемуры питаются овощами, фруктами и насекомыми", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Детеныш кошачьего лемура родился в Московском зоопарке, его назвали Вжик. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.

Она добавила, что сейчас у малыша детская рыжеватая шерстка, которая с возрастом становится серой. Размеров взрослого животного Вжик достигнет примерно к 15 месяцам.

"Мама Мирра и папа Фунтик в равной степени заботятся о малыше. Если маме нужно уйти по каким-то своим делам, папа сразу пересаживает его к себе на спину. Мирра - молодая самочка, но это уже не первое ее потомство, опыта в воспитании непоседливых детей у нее достаточно. Папе Фунтику 17 лет - он единственный самец, тоже очень трепетный отец и заботливый семьянин",- рассказали в пресс-службе.

По данным зоологов, в дикой природе насчитывается всего около 2 тыс. особей, поэтому ведущие зоопарки мира трудятся над созданием резервной популяции мадагаскарских лемуров. Московский зоопарк принимает активное участие в европейской программе по сохранению популяции этого вида. Когда Вжик подрастет, он может отправиться в один из ведущих российских или зарубежных зоопарков.