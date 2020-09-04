Северный речной вокзал Москвы откроют после реставрации в День города

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Открытие Северного речного вокзала после реставрации в Москве состоится в День города, 5 сентября. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"Завтра нашей любимой Москве исполнится 873 года. И хотя в привычном формате праздновать мы не можем, мы приготовили для вас много интересных мероприятий. Долгожданное открытие Северного речного вокзала, квесты с поиском сокровищ и концерты на крыше станции метро, а также многое другое, чем можно заняться в эти праздничные дни", - говорится в публикации.

К масштабной реставрации исторического объекта приступили в августе 2018 года, затем началась реконструкция окружающей его территории, где обновили водный причал, обустроили парк и прогулочную набережную. Завершить реставрацию вокзала планировалось ко Дню города. В будущем здесь появится канатная дорога, связывающая районы Левобережный, Северное и Южное Тушино. Также Северному речному вокзалу хотят вернуть транспортную функцию: планируется организовать регулярные речные пассажирские перевозки и развивать новые туристические маршруты.