Новый музейный троллейбусный маршрут запустили в Москве

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Новый музейный троллейбусный маршрут с 4 сентября запустили в Москве. Оплата проезда будет осуществляться по тарифам городского транспорта. Об этом сообщили в пятницу на официальном сайте Мосгортранса.

"С 4 сентября открыт кольцевой музейный троллейбусный маршрут Т. Он будет работать ежедневно с 8:30 до 20:00, каждые 10-20 минут. Оплата проезда будет осуществляться по городским тарифам. На маршруте действуют карты "Тройка" и социальные карты", - говорится в сообщении.

На валидаторе можно оплатить проезд бесконтактной банковской картой или смартфоном. Музейный маршрут будет начинаться и завершаться у метро "Комсомольская".