Собянин заявил, что снижение турпотока не отразилось на количестве посетителей ВДНХ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Количество посетителей ВДНХ в Москве вернулось на допандемический уровень после снятия ограничений из-за коронавируса, несмотря на общее снижение турпотока в столице. Об этом сообщил журналистам в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин, который посетил главную выставку страны и осмотрел там новые объекты.

"Несмотря на сложности пандемии, ВДНХ продолжает развиваться. Пожалуй, самое главное, что после снятия ограничений количество желающих прийти на ВДНХ, погулять, посетить музеи, аттракционы не стало меньше, а, пожалуй, даже стало больше", - сказал Собянин журналистам.

Мэр напомнил, что из-за пандемии туристический поток в российскую столицу снизился, но москвичи с удовольствием заполнили эту нишу, и популярность ВДНХ среди них растет.

Собянин сообщил, что на выставке выполнена самая сложная задача - замена инженерных сетей, восстановление ландшафта, озеленение и благоустройство. "Теперь, по сути дела, во всех концах, уголках ВДНХ можно гулять и наслаждаться природой и красотами, которые здесь открылись", - сказал мэр. Он отметил, что сейчас на выставке продолжаются работы по воссозданию памятников - павильонов "Узбекистан", "Коневодство", "Цветоводство и озеленение". Кроме того, строится новый павильон "Росатома".

"Хочу поздравить и ВДНХ, и всех москвичей с наступающим Днем города, с днем рождения Москвы. ВДНХ - это символ города, неразрывна с ним. По тому, как возрождается ВДНХ, можно говорить и о возрождении всей Москвы", - добавил Собянин.

Осматривая ВДНХ, мэр посетил ландшафтный парк, павильоны "Цветоводство и озеленение", "Коневодство", "Микробиологическая промышленность", а также будущий музей гаража особого назначения ФСО России.