Музыка о Москве будет звучать в наземном транспорте и метро в День города

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Известные песни о Москве будут звучать в столичном метрополитене и наземном транспорте в День города, 5 сентября. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале пресс-службы московского департамента транспорта.

"В наземном транспорте и на эскалаторах метро будут звучать знаменитые песни о любимом городе. А на площадках "Музыка в метро" и - впервые - на крыше станции "Улица 1905 года" артисты проекта исполнят хиты о Москве. Ностальгические песни на крыше метро, что может быть романтичнее? Кроме того, мы будем дарить пассажирам подарки на разных станциях метро", - говорится в публикации.

Также в посте сообщается, что для любителей приключений в метро будет организован исторический квест с 5 сентября по 5 января, регистрация открыта на сайте проекта. Кроме того, в городе будут организованы велоэкскурсии с аудиогидом "Пути-дороги древней Москвы", которые познакомят участников с историей главных транспортных артерий города, водных и сухопутных. Три велопрогулки по древним кольцам и трактам пройдут 5 сентября. Также по парку "Лужники" желающих бесплатно прокатят на веломобиле.

"В переходе на станции метро "Пушкинская" мы организовали фотовыставку "Азбука Москвы". В алфавитном порядке будут представлены знакомые сердцу предметы городской повседневности из коллекции Музея Москвы. <...> А 6 сентября, в воскресенье, мы запускаем автобусную экскурсию по must-see местам, построенным к Дням города: вы знали, что 7 сталинских высоток возвели к 800-летию Москвы, а храм Христа Спасителя - к 850-летию? Запись на экскурсию будет открыта в пятницу в соцсетях Центра профориентации метро", - сообщается в канале.

Также 6 сентября пройдет экскурсия с сурдопереводом "Жемчужное ожерелье" по участку кольцевой линии от станции "Курская" до станции "Парк культуры", которая подойдет и маломобильным пассажирам. Записаться на бесплатное путешествие можно на сайте проекта "Экскурсии в метро", программа для маломобильных групп обозначена специальной пиктограммой.

"Благотворительный проект "Двери не закрываются" растет и выходит в офлайн! Мы примем участие в благотворительном фестивале "Юна-Фест", которое организует один из наших партнеров - Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна". Гости мероприятия в Центре дизайна Artplay смогут больше узнать о нашем проекте и выиграть коллекционную карту "Тройка" с изображением кошки или собаки", - отмечается в публикации.