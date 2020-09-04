Врачи в Москве получат по 3 млн рублей за лучшие научные проекты

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Прием заявок на соискание премии Москвы в области медицины начался в городе, авторы лучших проектов получат по 3 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного департамента здравоохранения.

"Департамент здравоохранения города Москвы объявил старт приема заявок на соискание премии города Москвы в области медицины 2020 года. В соответствии с указом мэра города Москвы от 5 августа 2019 года авторы шести лучших научных проектов получат по 3 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что интерес к конкурсу растет с каждым годом. В 2019 году на рассмотрение было подано 67 научных работ. В этом году ожидается более 100 проектов по различным медицинским направлениям. В конкурсе могут принять участие авторы и авторские коллективы врачей, ученых, руководители городских медицинских учреждений, медицинских центров, находящихся в федеральном или московском подчинении, а также частных медицинских организаций, расположенных на территории Москвы.

Как отметил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, чьи слова приводятся в материале, среди соискателей представители медицинских организаций не только департамента здравоохранения, но и других ведомств. "Проекты, представленные на соискание премии, рассматриваются экспертным советом, который сформирован из числа лучших представителей профессионального медицинского научного сообщества, экспертов международного уровня, и в дальнейшем утверждаются комиссией по наградам и почетным званиям города Москвы. Традиционно премия присуждается за наиболее эффективные, отличающиеся новизной, оригинальностью работы врачей, ученых, организаторов здравоохранения, способствующие развитию практического здравоохранения и медицинской науки в Москве и получившие общественное признание. Одно из важных условий - проекты принимаются после публикации в научных изданиях, проведения клинических испытаний и успешного применения на практике", - добавляется в материале.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 1 октября.