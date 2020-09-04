Эксперт назвал вакцинацию одним из быстрых способов победить коронавирус

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Вакцинация является наиболее эффективным способом борьбы с коронавирусом, сообщил ТАСС главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения России и департамента здравоохранения столицы, руководитель международного центра вирусологии медицинского института РУДН Алексей Мазус.

Он отметил, что испытания вакцины, которые провели сотрудники Исследовательского центра имени Н.Ф. Гамалеи, продемонстрировали безопасность платформы и высокую иммуногенность. Уже через несколько недель стало ясно, что препарат удовлетворяет всем требованиям к вакцине, которая должна эффективно предохранять от заражения коронавирусом.

"Сегодня специалисты, которые заняты проблемами инфекционных заболеваний, в том числе сотрудники нашей больницы, готовы привиться с большим желанием, поскольку прекрасно понимают базовый "инфекционный" закон: либо переболеть, либо вакцинироваться. И, как профессионалы, отдают себе отчет в том, что мир столкнулся с вирусом, который при всех достижениях современной медицины унес более 800 тыс. человек, и в том, что этот счет не остановится, пока не иммунизируется более 70% населения - либо через болезнь, либо через вакцинацию. Решение о том, какой путь пройти, каждый человек принимает сам, но давайте вспомним, что победы над оспой, державшей в не меньшем страхе весь мир, удалось достичь исключительно благодаря тотальной вакцинации", - сказал Мазус.

Он отметил, что никто из значительного числа вакцинированных добровольцев за эти месяцы не заболел, хотя многие имели подтвержденные близкие контакты с заразившимися коронавирусом. Динамическое наблюдение за уровнем иммунной защиты показывает, что она будет сохраняться более одного года.

По словам специалиста, безусловно, обращает на себя внимание чрезвычайно активное противодействие зарубежных и, к сожалению, некоторых отечественных коллег, позволяющих себе при отсутствии достаточных профессиональных знаний, делать спекулятивные заявления, нацеленные на интерес СМИ.

"В качестве яркого примера неконструктивной и явно ангажированной критики можно привести сообщение международного информационного агентства, в котором коллеги договорились до того, что вакцина-де не просто не эффективна, а еще и может заставить коронавирус мутировать, что, конечно, совершенно невозможно ни при каких обстоятельствах", - добавил Мазус.

Создание вакцин

Как отметил вирусолог, ранее заболевший человек мог и не дождаться вакцины. Наука нового времени, вероятно, наконец, разрешила эту дилемму. Не нужно каждый раз долго ослаблять вирус и выверять, вернется ли он в опасное состояние, - нужно сделать это единожды, то есть для одного вируса, а затем просто вставлять в него белки того вируса, против которого требуется вакцинироваться (белки сами по себе размножаться не могут).

"Вирус, определенный для этой цели, называется аденовирус. Он был выделен из аденоидов человека в 1953 году и стал безопасен после извлечения генов, делавших его патогенным. Таким образом, ученые нашли универсальный алгоритм создания безопасных вакцин, при котором организм встречается с уже безвредным вирусом, но из-за новых белков принимает его за вредоносный (против которого нужно бороться) и запоминает. По-научному такая конструкция, один раз испытанная на безопасность, называется платформой", - пояснил вирусолог.

По такому принципу была создана вакцина против новой коронавирусной инфекции в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Конечно, любую новую вакцину стоит проверять, но при этом можно сократить первую фазу и, убедившись в безопасности аденовирусного вектора с новым белком, не затягивать ее, отметил эксперт. Более того, можно вести и вторую, и третью фазу параллельно, что, по сути, и произошло в данном случае, сказал он.

Отдельные эксперты выражают недоверие к вакцине в связи с тем, что 38 добровольцев, на которых она была испытана, недостаточно для доказательства ее безопасности. По-своему понятная позиция, добавил Мазус. Однако она требует принципиального уточнения: эта цифра достаточна для соблюдения требований протокола поэтапных правил регистрации иммунобиологических препаратов. Ситуация, сложившаяся в эпоху коронавируса, ярко показала: прежние регистрационные требования, существовавшие в докоронавирусном мире, являются в условиях сегодняшней пандемии избыточными.

"И я убежден, что будущее вакцинных программ, а по факту - стратегия биобезопасности стран, будет состоять в необходимости максимально быстро доводить продукт защиты до людей без ущерба для безопасности. Обеспечить это может не столько производитель, сколько регулятор, который непременно внесет изменения в правила поэтапных испытаний иммунобиологических препаратов, работающих на хорошо известных белковых конструкциях - платформах", - заключил Мазус.