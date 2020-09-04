В "Зарядье" представили работы номинантов первой Московской арт-премии

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Более 50 работ художников-номинантов первой Московской арт-премии представили в "Зарядье". Об этом сообщил в пятницу журналистам руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

"Сегодня очень важное событие для парка "Зарядье". Мы здесь проводим выставку-презентацию работ первой Московской арт-премии. Некоторые работы находятся не только в Северном туннеле, а на территории парка. Полагаю, что та задача, которая стояла перед парком во время его создания, - стать местом притяжения для художественных процессов, начиная от классики и заканчивая неожиданными и интерактивными произведениями, - это точно в контексте того, о чем мы думали ", - сказал Кибовский.

Выставка работ продлится три месяца. Оценить их посетители парка смогут с 5 сентября бесплатно.

"Мы собрали срез лучших работ художников. Художники представили картины связанные с темой пандемии коронавирусной инфекции. Мне кажется, получилось достаточно интересно", - сказал Кибовский.

"За этот год мы освободили все пространства, которые нам казались подходят для культуры и презентации искусства. У нас появилось новое пространство "Северный тоннель". И можно говорить, что мы полностью готовы принимать на этой территории творцов искусства", - отметил директор парка Иван Демидов.