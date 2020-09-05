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Облачная погода и до 24 градусов тепла ожидаются в Москве 5 сентября

Ветер юго-восточного и южного направлений будет дуть со скоростью 6-11 м/с

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Облачная погода, преимущественно без осадков, и до плюс 24 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 22-24 градуса тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 12 градусов.

Ветер юго-восточный, южный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 19-24 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 9 градусов.

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