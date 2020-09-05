Около 1,3 тыс. новых вагонов "Москва-2020" поступят в столичное метро за три года

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Порядка 1,3 тыс. новых вагонов "Москва-2020" поступят в московское метро за три года, это позволит к 2023 году обновить подвижной состав столичной подземки до 80%. Об этом сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня уже 60% всего состава Москвы - это новые поезда разных типов, разных поколений новые поезда. Сегодня мы принимаем новый поезд "Москва-2020", который по своим параметрам во многом лучше предыдущих поездов. За три года мы должны получить около 1,3 тыс. вагонов "Москва-2020", что до 80% обновит парк московского метро новым подвижным составом. И московское метро будет самым современным, самым молодым среди мировых городов. Это хороший подарок ко Дню города", - сказал Собянин.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, благодаря новым вагонам к 2023 году средний возраст подвижного состава метро снизится с 15 до 10 лет. Поезда "Москва-2020" будут перевозить пассажиров Кольцевой, Большой кольцевой и Калужско-Рижской линий метро.

В новых поездах сквозной проход между вагонами станет шире: вместо чуть более 1 м в самом узком месте - до 1,6 м по всей высоте. Кроме того, с 1,4 м до 1,6 м будут расширены дверные проемы. В вагонах предусмотрена новейшая система информирования пассажиров, включающая увеличенные ЖК-дисплеи со схемой линии над дверьми, новые информационные дисплеи в консолях под потолком, система ЖК-мониторов на стенах, увеличенные тач-экраны для построения маршрутов. Также пассажиры смогут наблюдать боковые маршрутные табло снаружи поезда. Кроме того, в поездах будет в пять раз больше разъемов USB для зарядки гаджетов - 368 штук вместо 72 на восьмивагонный состав. Уровень шума станет на 15% ниже по сравнению с более ранними моделями поездов.

В пресс-службе отметили, что "Москва-2020" будет внешне отличаться от своего предшественника - поезда "Москва". Дизайн маски нового состава выбрали сами жители столицы в ходе голосований, состоявшихся в выставочном павильоне МЦД на Киевском вокзале и социальных сетях. Помимо этого, впервые в истории столичной подземки название конечной станции следования состава будет отображаться снаружи на бортах вагонов.

Для информирования пассажиров впервые в метро столицы будут использованы консольные LCD-дисплеи под потолком диагональю 20 дюймов. Текст на экране будет хорошо виден из любой точки салона за счет высокой четкости изображения и широкого угла обзора. Новым техническим решением по улучшению навигации станет светодиодная подсветка салона под сиденьями и над окнами, окрашенная в цвет линии, по которой следует поезд.