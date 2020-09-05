Столичные спасатели спели хит группы "Браво" для москвичей в честь дня города

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудники московского главка МЧС записали видеопоздравление с днем города для москвичей, в котором спели песню группы "Браво" "Этот город самый лучший". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В эти выходные москвичи отмечают 873-й день рождения любимого города. Сотрудники МЧС Москвы не могли остаться в стороне и подготовили для всех необычное видеопоздравление, в котором признались столице в любви. За основу ролика взят популярный хит группы "Браво" "Этот город самый лучший", - рассказали в пресс-службе.

На видео сотрудники главка поют строки из песни на фоне Измайловского Кремля, на Фрунзенской набережной, на крыше башни "Империя" делового центра "Москва-Сити" и на объектах самого главка. В записи ролика принял участие и начальник ГУ МЧС по Москве Сергей Желтов. Всего в съемках участвовали 30 сотрудников главка, 9 единиц техники, в том числе пожарный корабль.

Москва 5 и 6 сентября, отмечает свой 873-й день рождения. На фоне эпидемиологической ситуации по решению властей он пройдет без привычных масштабных гуляний и фейерверков, однако горожан и гостей столицы ждут развлекательные программы в учреждениях культуры, на районных фестивальных площадках и в парках.