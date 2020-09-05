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Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

На церемонии участники почтили память погибших воинов минутой молчания, также там выступил оркестр Преображенского полка

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в День города возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Военнослужащие Преображенского полка вынесли корзины с цветами и три венка из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей. Венки поставили перед Вечным огнем у Могилы Неизвестного Солдата. Церемонию сопровождал оркестр Преображенского полка.

Участники церемонии почтили память погибших воинов минутой молчания, возложили красные гвоздики к Могиле Неизвестного Солдата. После церемонии и гимна России перед ее участниками торжественным маршем прошла рота почетного караула.

Церемонию посетили также фронтовик генерал-майор Иван Слухай, ректор МГУ академик Виктор Садовничий, волонтеры, представители органов исполнительной власти, ветеранских, детских, молодежных и других общественных организаций, ветераны войны. Все участники церемонии были без масок, однако соблюдали социальную дистанцию.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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