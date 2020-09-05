Как москвичи отмечают день города в условиях пандемии

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Елена Кульбак/. Празднование Дня города Москвы, которое в этом году пришлось на 5-6 сентября, проходит во всех уголках столицы. В этот раз обошлось без массовых гуляний на фоне эпидемиологической ситуации, однако для москвичей и гостей города подготовили обширную культурную и спортивную программу, особенно на свежем воздухе.

О том, как проходит праздник и чем в этом году удивляют его организаторы, узнал корреспондент ТАСС.

Флаги и инсталляции

Главными площадками празднования 873-го дня рождения Москвы стали парки. Самую масштабную программу для гостей подготовил Парк Горького. Именно туда с самого утра начали приходить семьи с детьми, влюбленные пары и многие другие. Первой остановкой был центральный вход, который украсили флагами.

Создать праздничное настроение самым маленьким гостям и взрослым помогли и артисты на ходулях, которые раздавали шарики и предлагали сделать памятные фотографии. "Мы не ожидали, что в этом году праздник все же состоится, но, придя сюда, погрузились в удивительную атмосферу Дня города", - поделилась с ТАСС москвичка Арина Соколова.

Она добавила, что старается каждый год посещать центральные площадки и участвовать в конкурсах и спортивных активностях. В этот раз девушка хочет увидеть все арт-объекты, установленные ко Дню города. "Совместно с московскими музеями были подготовлены арт-объекты, которые украсили площадки фестиваля в столичных парках. Самым масштабным арт-объектом на тему живописи стала объемная картина в Парке Горького по мотивам работы "Утро в сосновом лесу" Ивана Шишкина", - рассказали в пресс-службе оргкомитета цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

В Парке Горького для гостей подготовили лекции, например, в павильоне "Школа" художница, член Московского союза художников Татьяна Чурсина провела дроп-ин сессию по созданию эскизов, которые экспонируются в парке "Музеон". О танцах и других видах искусства жителям и гостям столицы расскажут во второй день праздника - 6 сентября. Как отметили организаторы мероприятия, на каждую встречу необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте Парка Горького. Кроме того, горожан просят не забывать соблюдать меры безопасности и иметь при себе медицинскую маску.

Однако те, кто забыл средства индивидуальной защиты, могут подойти к волонтерам, которые на протяжении двух дней всем желающим будут раздавать карты, значки и, конечно, маски. "Я занимаюсь волонтерством уже не первый год, но этот праздник особенный. Хочется в это непростое время быть ближе к горожанам, заряжать хорошими эмоциями и вместе отмечать День города любимой столицы", - рассказала ТАСС волонтер Анна Соколова.

По ее словам, большая часть людей сегодня в Парк Горького пришли в масках, но есть и те, кто забывают их и подходят к стойкам волонтеров. "Кто-то маски теряет, поэтому ко мне сегодня неоднократно подходили за ними. Меня радует, что даже в праздник люди не забывают о безопасности своей и, конечно, окружающих", - добавила она.

Увидеть все

Хорошая осенняя погода позволила горожанам и гостям столицы распланировать путешествие по площадкам праздника так, чтобы можно было не только пройтись пешком, прокатиться на речном трамвайчике, но и взять в аренду велосипед.

"С ветерком можно прокатиться от Парка Горького до Зарядья или Арбата. Это очень удобно, особенно если ты хочешь посетить не одно место, а сразу несколько. А сегодня мы с друзьями специально приехали из области, чтобы побывать на празднике", - рассказала жительница Тверской области Наталья Дубинина.

По ее словам, система велопроката в Москве очень удобная. За час она вместе с друзьями проехала несколько мест, особенно ей понравился парк "Зарядье". В преддверии дня города там открылась выставка лауреатов первой Московской арт-премии. Вход на нее бесплатный, и за несколько часов экспозицию посетили более сотни человек.

"Живя в мегаполисе, нечасто удается выбраться на прогулку, а в музей попасть еще сложнее. Как здорово, что в эти выходные можно совместить такие две вещи: погулять по украшенным улицам и зайти в музей. Для меня было открытием, что в парке "Зарядье" можно увидеть экспонаты и картины современного искусства", - сказала ТАСС посетительница парка Мария Сорокина.

Она добавила, что еще ей понравилась и центральная площадка мероприятия - площадь Революции. Сегодня и завтра именно там все желающие могут увидеть статуи динозавров. Площадку также украсили различными видами растений и деревьев. Например, вблизи станции метро раскинулся "парк" из бамбука.

Включайте музыку

В культурную программу Дня города традиционно вошли и концерты. "За два дня десятки артистов выступят в самых разных музыкальных жанрах, но особенно много будет джаза", - рассказали в пресс-службе "Московских сезонов".

Первые выступления сегодня уже прошли в Саду им. Баумана. Там можно было услышать группы Classy Jazz и Excite-Jazz Band. "Джазом репертуар Дня города не ограничится. На улице Перерва 5 сентября в 18:00 выступила звезда шоу "Фабрика звезд" Маша Вебер", - добавили в пресс-службе.