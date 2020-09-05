Более 600 тыс. человек посетили фестиваль Общественной палаты РФ "Добрые люди" в Москве

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Фестиваль гражданского общества "Добрые люди", организованный Общественной палатой (ОП) РФ в столичном парке "Музеон" с 29 августа по 6 сентября, посетили более 600 тыс. человек. Об этом в ходе обхода площадки фестиваля сообщила секретарь ОП Лидия Михеева.

"Мы проводим этот фестиваль уже в четвертый раз и очень рады, что в этом году его посетило еще больше людей - более 600 тыс. человек, и не помешала пандемия. Это очень здорово, что на этой площадке собрались активисты, представители благотворительных фондов, волонтеры, добровольцы", - сказала Михеева журналистам в субботу.

Она напомнила, что, помимо Дня города Москвы, в субботу также празднуется День благотворительности. "И это делает нас всех еще более радостными. Такие праздники и такие фестивали помогают не просто знакомиться, но и больше верить в добро. Добрых людей очень много. и мы хотим, чтобы их было еще больше", - отметила секретарь ОП.

Она добавила, что в период пандемии коронавируса подавляющее большинство партнеров палаты, благотворительных организаций и добровольцев "не просто не остановились, а усилили свою работу". "Они стали еще более активными, поэтому, конечно, мы должны были помочь им показать себя и рассказать о себе. Как только стало ясно, что ограничения уже будут сняты и не помешают проведению фестиваля, мы решили, что он должен состояться. И надеемся, что польза от этого для всех огромная", - заключила она.

В ОП сообщили, что 5 сентября лекции участникам мероприятия прочитали президент Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия, зампредседателя комиссии ОП по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева и председатель всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук. Завершится субботняя программа фестиваля благотворительным концертом с участием ведущих российских артистов. "В качестве хедлайнеров фестиваля выступят Клава Кока, HammAli & Navai и Диана Гурцкая", - отметили в палате.

Фестиваль гражданского общества "Добрые люди" проводится в Москве ежегодно с 2017 года. На нем демонстрируются результаты работы гражданского общества по решению ключевых социальных проблем. По данным ОП России, в прошлом году фестиваль посетили около 400 тыс. человек.