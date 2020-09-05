Собянин: массовая вакцинация от коронавируса в Москве планируется в конце года

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Серьезная массовая вакцинация от коронавируса в Москве планируется в конце текущего года. Об этом сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.

"Серьезная массовая вакцинация [от коронавируса] - это, скорее всего, конец года - начало следующего", - сказал мэр.

Он уточнил, что со следующей недели в столице начнутся пострегистрационные исследования и испытания российской вакцины, которые продлятся от 2 до 6 месяцев. Массовое промышленное производство наладят в декабре 2020 года - январе 2021 года. Партии, которые будут поступать в этом году, скорее всего, будут направлены на вакцинацию людей из групп риска - представителей здравоохранения, образования, торговли, ЖКХ, правоохранительных органов, "может быть, журналисты", сказал Собянин.

"Конечно, не надо забывать, что опасность, к сожалению, не ушла до конца. Нам еще предстоит пережить осенне-зимний период, сложный период, не беспроблемный. Я думаю, что пройдем его значительно проще, чем прошлую весну, но, тем не менее, определенные сложности обязательно будут, надо быть к этому готовым. Главное, чтобы город продолжал нормально функционировать и работать", - заключил мэр.

Ранее Собянин сообщил в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции, что сделал прививку от коронавируса. По словам мэра, от вакцинации он практически не почувствовал никаких последствий, кроме небольшой головной боли, "какой-то тяжести полдня". Собянин добавил, что ощущения при вакцинации от коронавируса схожи с ощущениями после прививки от гриппа.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне - июле. Его основали на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. 15 августа в Минздраве сообщили о начале производства препарата. В столице пройдет пострегистрационное испытание вакцины, в котором планируется задействовать 40 тыс. добровольцев.

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