Более 6 тыс. человек посетили отреставрированный Северный речной вокзал в Москве

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Северный речной вокзал в Москве посетили за один день более 6 тыс. человек, сообщили в воскресенье в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Вчера Северный речной вокзал посетили больше 6000 человек! А по нашим прогнозам, всего его пассажиропоток за сезон превысит 1,5 млн человек. Это место - идеальное для прогулок, посиделок с семьей и друзьями или для того, чтобы дождаться посадки на корабль, например, в Астрахань", - говорится в сообщении.

В парке Северного речного вокзала воссоздали и отреставрировали исторические фонтаны и скульптуры. На площади перед зданием вокзала расположился новый сухой светодинамический фонтан. Для отдыха и развлечений посетителей обустроены 11 детских и спортивных площадок, где можно поиграть в стритбол, настольные игры, пинг-понг, волейбол и другие подвижные игры. Зимой можно будет покататься на коньках.