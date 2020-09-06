Собянин планирует после окончания пандемии сконцентрироваться на ранее начатых проектах

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин планирует после окончания эпидемии коронавируса завершить ранее начатые в городе проекты, а именно строительство метро и дорог, реновацию и реформирование здравоохранения. Об этом он заявил в воскресенье в интервью программе "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой на телеканале НТВ.

"Нам не нужно метаться, нам нужно закончить то, что мы начали, - сказал он, отвечая на вопрос о плане развития столицы после пандемии. - Метро мы сегодня сделали на 70%, но еще 30% предстоит сделать - это огромный объем. Дорожное строительство тоже на две трети уже реализовано, еще треть нужно делать. Реновация - мы только что зашли туда, это гигантский мега-проект мирового уровня. И целый ряд других проектов".

Собянин отдельно отметил проект модернизации здравоохранения. "Вопрос не в пандемии. Мы и до этого считали, что это [здравоохранение] наш приоритет, и мы вкладываем туда достаточно большие ресурсы. И я считаю, что здравоохранение Москвы должно стать вообще нашей визитной карточкой, и я уверен, это можно сделать", - подчеркнул он.

По словам мэра столицы, создание инновационного кластера является "пластом будущего Москвы", поскольку в нем за год уже зарегистрировалось 11,5 тыс. инновационных предприятий, которые начали взаимодействовать друг с другом. При этом он также подчеркнул, что внимание следует уделять и креативной индустрии, которая каждый год растет на 15-20%.

"В конечном итоге - создание крупного города, крупной агломерации мощной экономической и создание в каждом районе комфортной среды, где бы все было: и транспорт, и больничка, и школа классная, и торговля, и какая-то культура - создание другого стиля, другого видения города. Дойти до каждого микрорайона - вот это, конечно, было бы здорово", - подытожил Собянин.