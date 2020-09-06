В Подмосковье у главного храма ВС России начался концерт фестиваля "Спасская башня"

КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Показательное выступление участников Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" началось у главного храма ВС РФ в Подмосковье.

Трансляцию вечернего представления можно посмотреть на телеканале "Звезда", на сайтах фестиваля и Минобороны России, а также в социальных сетях.

В этом году темой фестиваля стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

"Фестиваль состоится сегодня, и, надеюсь, миллионы людей увидят программу, которую подготовили военные оркестры. На мой взгляд, пусть он будет субъективным, программа этого фестиваля - одна из самых лучших", - сказал журналистам член Общественного совета фестиваля Дмитрий Хлебников.

Также в представлении задействуют легендарный самолет Ла-5, который восстановили специально для фестиваля.

На соборной площади выступят российские военные оркестры и кадеты, а также оркестры МЧС и ФСБ России.

Как рассказали организаторы, в финале показательное выступление сводного тысячетрубного оркестра будет сопровождать салют в цветах победы - преимущественно красном и золотом.

ТАСС выступает официальным информационным агентством фестиваля.