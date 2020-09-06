Кадеты посвятили выступление на "Спасской башне" медикам

КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Кадеты Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова и ансамбль барабанщиц пансиона воспитанниц Минобороны РФ посвятили свое выступление на концерте фестиваля "Спасская башня" врачам.

Показательное выступление музыкантов Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" проходит на соборной площади главного храма ВС РФ в Подмосковье.

Как рассказали в дирекции фестиваля, "воспитанники довузовских учебных заведений Минобороны РФ сделали главной идеей номера незримый подвиг медицинских работников всех времен, в том числе подвиг врачей, которые сейчас находятся на передовой борьбы с пандемией".

Суворовцы и воспитанницы пансиона исполнили песни "Пора в путь дорогу", "Жди меня, и я вернусь", "Король Лев", "Дорога на Берлин" и композицию "Фиеста - Спасская башня 2020".