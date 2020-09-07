В Москве ожидается облачная погода

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и до 25 градусов тепла ожидаются в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 23-25 градусов тепла. Ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 14 градусов.

Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах 22-27 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 11 градусов.