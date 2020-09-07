Москвичи почти в два раза реже обращались в больницы из-за укусов клещей в 2020 году

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Число обращений в медицинские учреждения Москвы в связи с укусами клещей сократилось почти в два раза в 2020 году. Об этом сообщили в понедельник на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по столице.

По данным ведомства, в целях профилактики клещевого вирусного энцефалита лицам, выезжающим на эндемичные территории, в медицинских организациях департамента здравоохранения города Москвы проводятся бесплатные профилактические прививки.

"В этом году в период с 01.01.2020 по 01.09.2020 против клещевого вирусного энцефалита привито 17 917 человек, в том числе детей - 7 393. В 2020 году в сравнении с аналогичным периодом 2019 года количество обращений граждан в медицинские организации на присасывание клещей снизилось в 1,9 раза", - говорится в сообщении.

Всего за 36 недель текущего года на территории Москвы зарегистрировано 27 случаев присасывания клещей. В основном случаи произошли при посещении национального парка "Лосиный остров", парка "Серебряный бор", парка "Сокольники", природного комплекса Зеленограда и на территории дачных участков в Новой Москве.

"Основные случаи обращений москвичей в медицинские организации столицы связаны с укусами клещей, которые произошли в Московской области - 425 случаев, а также в Калининградской, Владимирской, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, в республиках Адыгея, Башкортостан, Карелия, Крым, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия - 143 случая", - говорится в сообщении.