В Москве около 25 тыс. добровольцев записались на участие в испытании вакцины от COVID-19

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Около 25 тыс. добровольцев записались на участие в испытании вакцины от коронавируса в столице. Об этом сообщила журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Уже около 25 тыс. москвичей подали заявки на участие в пострегистрационном исследовании вакцины против COVID-19. Сегодня стартует базовая диагностика здоровья первых добровольцев. По результатам скрининга врач примет решение о возможности участия добровольца в исследовании", - рассказала Ракова.

Она добавила, что в ходе медицинского обследования врач собирает информацию о пациенте: о сопутствующих и ранее перенесенных заболеваниях, о наличии аллергии, о лекарственных препаратах, которые принимает доброволец. Затем проводится измерение роста, веса и температуры, артериального давления, частоты сердечных сокращений, частоты дыхательных движений, оценивается общее состояние. В ходе скрининга также берется анализ крови на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и C, проводится ПЦР- и ИФА-тестирование на коронавирус.

Об исследованиях

Проведение исследования поможет получить постоянное регистрационное удостоверение и расширить круг возможных получателей вакцины, в том числе охватить возрастную группу 60+. Исследование длится 180 дней.

Вакцина уже успешно прошла две стадии клинических исследований и показала свою безопасность. Она не содержит самого коронавируса, а значит заболеть им или заразить окружающих невозможно. У получивших препарат появились антитела, то есть формируется иммунитет, и, что важно, он переносится организмом так же, как обычная прививка.

Подать заявку на участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины против коронавируса можно на портале mos.ru.

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