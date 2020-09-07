Горячая линия по вакцинопрофилактике заработала для жителей Москвы с 7 сентября

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Столичное управление Роспотребнадзора открыло горячую линию для консультаций жителей Москвы по вопросам вакцинопрофилактики с 7 сентября по 12 октября. Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"В преддверии сезонного подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) управление Роспотребнадзора по городу Москве открыло горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ для жителей Москвы. В период с 7 сентября по 12 октября 2020 года специалисты управления по телефонам :+7 (495) 687-36-27; +7 (495) 616-54-87; +7 (495) 687-40-62 будут консультировать по вопросам, касающимся профилактики гриппа и ОРВИ, в том числе по вопросам вакцинопрофилактики", - говорится в сообщении.

Горожане смогут узнать, где можно сделать прививку против гриппа, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать вакцинацию против гриппа с другими прививками. Сотрудники ведомства готовы предоставить рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, озвучить правила использования масок и другие меры профилактики инфекционных заболеваний.

Также жителям Москвы напоминают, что вакцинация против гриппа снижает вероятность заболевания, предотвращает развитие тяжелых осложнений, повышает качество жизни в период эпидемического подъема.

"Особенно важно защитить себя от гриппа пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями) и с ослабленным иммунитетом", - отмечается на сайте управления.