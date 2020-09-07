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Онлайн-интенсивы для школьников запустят осенью в Москве

В частности, 11 сентября дети смогут принять участие в творческом тренажере мышления и креативности

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Городской методический центр организует цикл онлайн-интенсивов для школьников. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Выяснить, как работают специалисты по подбору персонала, узнать, как формировалась газовая промышленность столицы, и познакомиться с микромиром можно будет онлайн на мастер-классах, организованных Городским методическим центром. Так, например, 11 сентября в 16:00 клуб московского школьника Soft skills 2035 приглашает дошкольников и учеников начальных классов принять участие в творческом тренажере мышления и креативности", - пояснили в пресс-службе.

По данным департамента, 14 сентября специалисты компании SuperJob поделятся со школьниками секретами эффективного тайм-менеджмента и полезными лайфхаками. Ребята погрузятся в профессию HR-менеджера, изучат ее историю, особенности и перспективы развития. Кроме того, школьники в игровой форме освоят навыки самопрезентации. Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация.

"А 16 сентября в 15:00 участники онлайн-встречи от Мосприроды узнают о том, как осенью птицы собираются в дальнюю дорогу. Ребята познакомятся с интересными исследованиями путей миграции перелетных птиц", - пояснил собеседник агентства.

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