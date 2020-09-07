Пассажиропоток МЦД восстановился до 80% после отмены режима самоизоляции

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Пассажиропоток на Московских центральных диаметрах (МЦД) восстановился уже на 80% после отмены режима самоизоляции. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"На 80% восстановлен пассажиропоток МЦД к уровню до пандемии - наши прогнозы по возвращению пассажиров сбываются. В июле по Московским центральным диаметрам совершено более 10,8 млн поездок, в августе - уже более 11,7 млн. Это доказывает востребованность нового наземного метро", - сказал Ликсутов.

Станции, куда вернулось больше всего пассажиров: Лианозово МЦД-1 - 95%, Рабочий поселок МЦД-1 - 94%, Белорусский вокзал МЦД-1 - 92%, Нахабино МЦД-2 - 88%, Пенягино МЦД-2 - 87%.

"В условиях, когда в транспорте становится больше людей, просим всех заботиться о своем здоровье и здоровье других пассажиров, проявлять уважение к окружающим, соблюдать дистанцию, обрабатывать руки, носить маски во время поездки в поезде и на станциях", - заключил заммэра.

В ноябре 2019 года было открыто движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. В общей сложности это 375 км путей, более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.

Сейчас на МЦД-1 и МЦД-2 работают 60 станций, с 20 из них можно перейти в метро и на Московское центральное кольцо. В будущем количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27.