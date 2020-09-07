Интервал прибытия пригородных поездов на Ярославский вокзал в часы пик сокращен до 2 минут

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Дополнительный четвертый путь на участке Мытищи - Пушкино открыли на Ярославском направлении Московской железной дороги, благодаря чему количество электропоездов на данном участке увеличилось до 50 пар в утренние и вечерние часы пик. Теперь поезда прибывают на станцию Москва-пассажирская-Ярославская почти каждые две минуты, сообщил журналистам в понедельник начальник МЖД Михаил Глазков.

Протяженность дополнительного четвертого главного пути составляет 8,5 км, он построен в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД".

"[Железнодорожная станция] Москва-пассажирская-Ярославская это крупнейший пассажирский хаб в Москве. Сегодня мы запускаем движение по пятому пути на участке от Москва-Ярославская до Мытищ и по четвертому пути от Мытищ до Пушкино. Это дает возможность увеличить и до того интенсивный график движения с 251 пары поездов до 278 пар пригородных поездов в сутки. <...> Сегодня этот участок самый интенсивный не только в России, но и в Европе. <...> Каждые две минуты прибывает в час пик электропоезд на Ярославский вокзал", - сказал Глазков, уточнив, что это является "абсолютным рекордом в мире по интенсивности пригородного сообщения".

"Если посмотреть по наиболее интенсивным промежуткам времени, как правило это утренние и вечерние часы пик, то мы выходим на абсолютный рекорд: в утренние и вечерние часы пик мы обеспечим прибытие и отправление с Ярославского вокзала 50 пар пригородных поездов - утром, с 7:00 до 9:00, и вечером, с 18:00 до 20:00. Кроме этого, на участке от Мытищ до Пушкино также увеличивается на 12 пар поездов пригородное движение, мы выходим на 133 пары", - сказал Глазков.

Реконструкция ж/д инфраструктуры

По словам начальника МЖД, увеличение количества поездов на данных участках стало возможным в результате масштабной реконструкции и благодаря запуску V главного пути до Мытищ в январе этого года и IV главного пути до Пушкино 7 сентября. "Была проделана серьезная работа строительным комплексом, железнодорожниками, правительством Москвы при организации строительства на данном участке. <...> Обновлена пассажирская инфраструктура не только с точки зрения платформ и остановочных пунктов, но, в том числе, это и совместная программа, которую мы сегодня организуем с правительством Москвы, это подходы к остановочным пунктам на радиусе 1,5 км, чтобы нашим пассажирам было удобно не только осуществлять перевозку, но, в том числе, и [чтобы была обеспечена] транспортная доступность от места жительства", - сказал Глазков.

Он уточнил, что для создания пространства для укладки дополнительного пятого главного пути специалисты реконструировали "косой" путепровод в районе Ярославского вокзала и путепровод МЦК, расположенные над Ярославским направлением. В Мытищах была построена развязка в двух уровнях, которая позволила избежать перекрестного движения и развести поезда разных направлений в сторону Пушкино и Болшево.

Кроме того, на Ярославском направлении железнодорожники возвели четыре новых железнодорожных моста через реки Яуза, Клязьма, Уча и шесть новых путепроводов. Путевое развитие проведено на станциях Москва-пассажирская-Ярославская, Лосиноостровская, Мытищи, Пушкино. Вместе с тем была модернизирована пассажирская инфраструктура: построены 10 новых платформ на Ярославском вокзале, станции Лосиноостровская, остановочных пунктах Маленковская, Лось, Перловская, Тайнинская, Строитель, Челюскинская, Тарасовская, Клязьма, семь пешеходных мостов и шесть тоннелей.

Как уточнили в пресс-службе МЖД, до конца года запланирован запуск в эксплуатацию 3-го главного пути от Мытищ до Подлипок. "С 7 сентября скорректирован график движения некоторых электричек Ярославского направления. В частности, изменено время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте", - заключили в МЖД.