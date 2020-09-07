Участок дороги около ЦИК РФ в Москве перекроют с 11 по 14 сентября из-за выборов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Движение автотранспорта в Москве на улице Большой Черкасский переулок от Старопанского переулка до Малого Черкасского переулка, где располагается ЦИК РФ, перекроют с 11 по 14 сентября из-за проведения Единого дня голосования в России. Об этом сообщил в понедельник информационный центр транспортного комплекса города Москвы.

"Полное перекрытие в связи с проведением единого дня голосования в Российской Федерации пройдет на участке Б. Черкасский пер. от Старопанского пер. до М. Черкасского пер", - говорится в сообщении.

Уточняется, что участок будет перекрыт 11 сентября с 08:00 до 14 сентября 16:00.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов.