Москва вошла в тройку мировых городов по эффективности экономической политики в пандемию

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сеул, Шанхай и Москва вошли в тройку лучших городов мира по эффективности экономической политики во время пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Национального исследовательского университета Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ).

"НИУ ВШЭ представил результаты исследования мировых городов, проводивших наиболее эффективную и взвешенную экономическую политику в период пандемии коронавируса COVID-19. Москва заняла третье место в рейтинге, обойдя такие мировые столицы, как Нью-Йорк (9-е место), Париж (11-е место) и Лондон (13-е место). В пятерке лучших также оказались Сеул, Шанхай, Сингапур и Стокгольм", - говорится в исследовании.

Авторы исследования предложили индекс, рассчитанный на трех под-индексах: ситуация на рынке труда, восстановление экономической активности и готовность цифровой инфраструктуры. Так, первое место в рейтинге ВШЭ занял Сеул (сводный индекс эффективности 75,3), второе место - Шанхай (индекс 67,9). Сводный индекс Москвы в исследовании ВШЭ составил 63,8. Высокие результаты Москвы и азиатских мегаполисов обуславливаются, в первую очередь, сохранением стабильной ситуации на рынке труда и эффективными мерами по "перезапуску" экономики после отмены введенных ограничений.

В пятерку лучших наряду с городами Восточной Азии и Москвой вошел также Стокгольм - благодаря минимальным ограничениям на работу предприятий и передвижение граждан экономика шведской столицы в меньшей степени пострадала от последствий коронавируса, но из-за этого Стокгольм потерял 0,24% своего населения (2,38 тыс. чел.) - в шесть раз больше, чем Москва. Наиболее слабая экономическая политика в период пандемии, по мнению авторов исследования, проводилась в Лондоне (индекс 38,6), Берлине (37,9) и Монреале (27,3). Всего авторы проанализировали ситуацию в 15 крупнейших городах мира.

"Наиболее сильно пандемия коронавируса ударила по рынку труда крупнейших мировых агломераций, в структуре занятости которых преобладает сфера услуг, а также высок уровень неполной и частичной занятости. До пандемии наиболее низкий уровень безработицы сохранялся на рынках труда Москвы, Санкт-Петербурга, Нью-Йорка. Наиболее высоким был уровень безработицы в Мадриде, Берлине и Париже, отличающимся высокой зарегулированностью рынка труда", - уточняется в исследовании.

Авторы отмечают, что в Москве, несмотря на относительно высокий уровень заболеваемости коронавирусом и длительные противоэпидемические ограничения, удалось сохранить стабильную ситуацию на рынке труда: уровень безработицы в 2020 году составил лишь 2%, оказавшись минимальным среди мировых городов с населением свыше 10 млн человек. Посещаемость продовольственных магазинов начала восстанавливаться в мае-июле после падения на 20-60% в пик пандемии. Наиболее пострадала торговля непродовольственными товарами, и только две мировые столицы - Москва и Шанхай - смогли в июне показать продажи этих товаров на уровне докризисного июня 2019 года.

Мнения экспертов

"Пандемия стала серьезным стресс-тестом для экономики Москвы и доказала ее устойчивость - благодаря сбалансированной структуре доходов, высокому уровню цифровизации госуслуг, а главное - комфортной бизнес-среде мы сумели быстро вернуться к экономическому росту. Одним из важнейших инструментов работы в период лок-дауна стал экономический штаб, созданный по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, - все меры поддержки вырабатывались совместно с бизнесом, и мы помогали предприятиям решать все текущие проблемы в режиме онлайн", - сообщил ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По словам президента Московской торгово-промышленной палаты Владимира Платонова, Москве удалось избежать воплощения худших прогнозов. Запас прочности, наработанный как городской экономикой в целом, так и ее негосударственным сегментом, деловым сообществом, позволил городу пройти по грани и удержаться от коллапса.

"Конечно, сейчас праздновать полную и окончательную победу над коронавирусом пока рано, болезнь очень коварна, что мы видим на примере многих стран, где поднимается вторая волна. Но в моменте на начало сентября можно зафиксировать вполне удовлетворительное состояние экономики и города в целом", - отметил Платонов ТАСС.

Он добавил, что достигнутые показатели - результат абсолютно точных, выверенных мер поддержки бизнеса, предпринятых властями. Главной задачей правительства Москвы было не найти некое всеобъемлющее средство защиты от последствий падения спроса и закрытия рынков, а дать малому и среднему бизнесу возможность продержаться до снятия основных противоэпидемических ограничений. Серия точечных разнонаправленных решений помогла это сделать.

Президент ассоциации потребителей и производителей детских товаров и услуг "Выбор родителей" Татьяна Буцкая считает, что Москва заслуженно заняла третье место, обогнав мегаполисы Европы и Америки, поскольку принятые в российской столице меры поддержки бизнеса были беспрецедентными.

Поддержка бизнеса

С начала пандемии правительство Москвы последовательно приняло четыре пакета антикризисных мер поддержки на общую сумму 85 млрд рублей. К началу сентября эти меры охватили более 41 тыс. организаций.

На сегодняшний день поддержкой в той или иной степени пользуются практически все отрасли московской экономики. Особым направлением помощи является поддержка субъектов малого и среднего бизнеса Москвы - организаций гостиничного бизнеса, общепита, бытовых услуг.