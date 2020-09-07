Площадки Bee in Park для творчества и отдыха на ВДНХ будут доступны до конца сентября

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Технологично-творческие пространства Bee in Park, в которых жители и гости столицы смогут заняться творчеством, пройти необычные маршруты, послушать лекции будут доступны до конца сентября на ВДНХ. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба выставки.

"До конца сентября для посетителей Главной выставки страны доступны технологично-творческие пространства Bee in Park, в которых жители и гости столицы смогут заняться творчеством, пройти необычные маршруты, послушать лекции и посетить мастер-классы. ВДНХ совместно с "Билайн" расширила возможности досуга для гостей выставки: появились площадка для отдыха, фотозона, читальня и мастерская по вторичному использованию пластика. Активности рассчитаны на участников разных возрастов", - говорится в сообщении.

Так, около "Москвариума" (напротив кафе "Дельфин") посетителей ждет яркий арт-объект: советский автобус, в котором гости выставки смогут отдохнуть в уютной зоне с пуфами и лавочками-зарядками, сделать необычные снимки в фотозоне, поиграть в настольные игры. На Северной петле действует читальня, в которой можно выбрать любимую книгу или новинку и почитать на свежем воздухе, а в мастерской Recycle у "Дома ремесел" каждый сможет принять участие в мастер-классе по вторичному использованию пластика и сделать своими руками памятные сувениры.

Также для любителей активного отдыха подготовлены интересные маршруты по территории ВДНХ, которые помогут узнать историю Главной выставки страны и открыть ее новые уголки. На площадках соблюдаются установленные противоэпидемические требования, в закрытых помещениях - масочно-перчаточный режим. Доступ ко всем объектам бесплатный.