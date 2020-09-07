Новую тематическую карту "Тройка" украсит фотография московского парка "Ходынское поле"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Фотография парка "Ходынское поле" украсит лимитированный тематический выпуск транспортной карты "Тройка". Снимок выбрали жители столицы в рамках голосования на портале "Активный гражданин", за него проголосовали более 40 тыс. человек, об этом сообщается в понедельник на официальном портале мэра Москвы.

"Подведены итоги голосования за фотографию, которая украсит новую тематическую карту "Тройка". Участники проекта "Активный гражданин" выбирали из 55 снимков столичных зон отдыха, благоустроенных по программе "Мой район". Победила работа Александра Любарского, на которой запечатлен парк "Ходынское поле". Ее поддержали более 40 тыс. "активных граждан", - говорится в сообщении.

Голосование проводилось в рамках конкурса "Карта "Тройка": новые достопримечательности Москвы", в котором мог принять участие любой желающий. Для этого нужно было сфотографировать один из парков, благоустроенных по программе "Мой район".

"Интересно, что именно фотографии, сделанные в парке "Ходынское поле", заняли самые высокие позиции в голосовании - первое, третье и четвертое места. Также в пятерку лидеров вошли музейный парк у Политехнического музея и парк "Южное Бутово", занявшие второе и пятое места соответственно", - сказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко, чьи слова приводятся в сообщении.

Программу "Мой район" запустили в столице в 2018 году. Ее главная цель - обеспечить комфортные условия для всех москвичей вне зависимости от их места жительства. В рамках программы благоустраивают улицы, районные парки, бульвары и скверы, а также территории возле водоемов.

Проект для онлайн-голосований по вопросам городского развития "Активный гражданин" был запущен в 2014 году. За это время к нему присоединились около 4,6 млн человек. Участники определяют, какие улицы, дворы и парковые зоны необходимо благоустроить, как должны работать городские поликлиники, библиотеки, многофункциональные центры, а также выбирают мероприятия для фестивалей и праздников.