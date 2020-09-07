Почти 300 москвичей примут участие в финале национального чемпионата профмастерства

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Финальные соревнования молодых профессионалов стартовали в столице. От Москвы в них примут участие 294 человека, об этом в понедельник журналистам рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня в Москве гораздо больше внимания уделяется профессиональному образованию, чем раньше. Столичные колледжи стали современными и высокотехнологичными центрами профобразования с мастерскими, оснащенными оборудованием, которое соответствует мировым стандартам, в том числе стандартам WorldSkills Russia. В финал национального чемпионата в составе сборной Москвы прошли 294 конкурсанта - это самые талантливые и мотивированные обучающиеся столицы. Москвичи в этом году участвуют в 198 из 210 компетенций чемпионата", - рассказала вице-мэр.

Она добавила, что для ребят это первый конкурс профмастерства такого масштаба, в финале им предстоит состязаться с лучшими молодыми профессионалами со всей страны, а это свыше 2 800 участников.

Соревнования по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проводятся среди студентов образовательных организаций от 16 до 22 лет и юниоров - участников направления WorldSkills Juniors в возрасте от 12 до 16 лет. Они пройдут с соблюдением всех норм и рекомендаций по санитарной безопасности - конкурсанты сборной Москвы будут соревноваться на базе ведущих колледжей и специализированных центров компетенций столицы, площадки которых обеспечат отдельные конкурсные места для каждого участника. На мероприятиях будет обязательным использование средств индивидуальной защиты.

О чемпионате

Москва является одним из главных центров проведения финала национального чемпионата - 76 соревновательных площадок чемпионата создано на базе 42 образовательных организаций столицы. Помимо этого, в Москве расположен 121 центр управления соревнованиями, который будет осуществлять непрерывный удаленный контроль над проведением чемпионата силами опытных экспертов WorldSkills.

Все желающие смогут наблюдать за происходящим из любой точки мира с помощью онлайн-трансляции. А оценка выступлений участников пройдет с применением дистанционных и онлайн-технологий. Работы конкурсантов будут оцениваться экспертами удаленно с помощью средств визуального контроля. То, что невозможно оценить дистанционно, направят в центры управления соревнованиями.