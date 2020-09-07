Жители и гости Москвы более 200 млн раз подключились к единой сети Wi-Fi за 1,5 года

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Жители и гости столицы подключились к городской сети Wi-Fi свыше 200 млн раз с начала работы единого оператора. Наибольшее количество подключений, около 70%, осуществлялось на улицах города, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

"В прошлом году в Москве начал работу Единый оператор городского Wi-Fi, с появлением которого все существующие точки доступа были объединены на общей цифровой платформе. Это позволило жителям подключаться к бесплатной сети, перемещаясь по городу, без повторной авторизации <…> За полтора года жители и гости Москвы более 200 млн раз подключились к городскому Wi-Fi", - сказали в пресс-службе.

В ней добавили, что наибольшее количество подключений, около 70%, осуществлялось на улицах города. Популярными площадками для подключения также являются парки: Коломенское, Царицыно, Поклонная гора, Сокольники, Измайловский парк и другие. "Благодаря беспроводной сети горожане могут бесплатно выходить в интернет, пользоваться городскими услугами онлайн и оставаться на связи со своими друзьями и близкими, перемещаясь по городу", - отметили в департаменте.

Бесплатная городская сеть Wi-Fi появилась в Москве в 2013 году. Тогда первые точки для подключения стали доступны на Фрунзенской набережной. За семь лет городской Wi-Fi стал одной из самых крупных в мире сетей общегородского беспроводного доступа и в прошлом году вошел в тройку лидеров по числу бесплатных точек подключения, опередив такие мегаполисы мира, как Нью-Йорк, Лондон и Токио.

"Сегодня горожане пользуются бесплатным беспроводным доступом в интернет практически на всех улицах центра, а также в музеях, кинотеатрах, библиотеках, парках и студенческих общежитиях. Мы стремимся к тому, чтобы городская сеть была еще удобнее для горожан, поэтому в прошлом году был определен Единый оператор городского Wi-Fi. Кроме того, увеличено число локаций с возможностью подключения к городской сети. К концу 2020 года количество точек доступа к Wi-Fi вырастет до 20,5 тыс.", - рассказал руководитель продукта "Общегородской Wi-Fi" Александр Харитонов, чьи слова цитирует пресс-служба.

Сеть Wi-Fi в Москве

Как уточнили в департаменте, на сегодняшний день в столице установлены более 19,8 тыс. точек подключения к бесплатному безлимитному интернету. Из них более 3 тыс. работают на улицах внутри Садового кольца и локально в пределах Третьего транспортного кольца, охватывая большинство улиц центра. Кроме того, Wi-Fi действует в 162 корпусах общежитий 32 вузов, где установлены более 11,6 тыс. точек подключения. Почти 3,9 тыс. действуют в учреждениях культуры.

"Так, подключиться к бесплатному беспроводному интернету сегодня можно в 365 библиотеках (около 2,4 тыс. точек доступа), в 203 домах культуры (941 точка доступа) и в 17 городских музеях (408 точек доступа), в 13 кинотеатрах сети "Москино" и киноклубе-музее "Эльдар"(62 точки доступа) <…> В рамках создания единого Wi-Fi-пространства работает служба централизованной технической поддержки. Задать интересующий вопрос, оставить отзыв о работе сети или предложение по ее развитию можно, позвонив по номеру: +7 (800) 300-69-89", - сообщили в пресс-службе.

В ней также пояснили, чтобы воспользоваться городской сетью, нужно выбрать в списке доступных "Moscow_WiFi_Free", открыть браузер и пройти идентификацию. Сделать это можно с помощью аккаунта на портале mos.ru или номера телефона, на который поступит СМС с кодом. Далее необходимо авторизоваться в сети Wi-Fi, нажав кнопку "Войти в интернет". Процесс идентификации проводится один раз в три месяца, а авторизацию пользователь проходит раз в сутки при первом подключении. Идентификация пользователей для получения доступа к Wi-Fi в публичных местах необходима по требованиям российского законодательства.