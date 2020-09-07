В вестибюле новой станции метро "Кленовый бульвар" появятся орнамент и "капли дождя"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Дизайн станции "Кленовый бульвар" восточного участка Большой кольцевой линии метрополитена утвердили в Москве. При ее оформлении используют народные орнаменты, иллюминацию, которая напоминает дождевые капли, а форма наземных вестибюлей станции будет отсылать к архитектуре дворца Алексея Михайловича, сообщил в понедельник главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

"Фасады вестибюлей облицуют перфорированными панелями, куда встроят точечные светильники, также светодиоды разместят по периметру кровли. Кроме того, у архитекторов есть идея подсветить павильоны с помощью точечных лампочек, встроенных в дорожное покрытие прямо у выходов из метро. Композиционно они будут выглядеть словно сверкающие капли дождя", - сказал Кузнецов.

По его словам, в современном ключе трактуются и элементы сохранившихся исторических построек. Форма наземных вестибюлей - это авторское прочтение силуэта перекрытий дворца Алексея Михайловича в Коломенском. "Элементы освещения в вестибюле станции метро "Кленовый бульвар" будут отсылать к культуре сетчатой керамики, которая была развита на территории Дьякова Городища в Коломенском. Строительство станции "Кленовый бульвар" ведется вдоль Коломенской улицы, у примыкания к ней Кленового бульвара. Мастерская Archslon предложила концепцию, в которой станция метро "Кленовый бульвар" становится органичным продолжением культурного контекста района", - рассказал Кузнецов.

Главный архитектор уточнил, что для каждой зоны станции разработан свой тип освещения. Мягкие формы входной группы затем переходят на стены и потолок, которые будут облицованы алюминиевыми панелями с подсветкой. Возле эскалаторов установят классические светильники, а наверху подвесят большой светящийся круг, который эффектно будет смотреться на фоне черных стен. На потолке платформенной части вновь появляется купол, который создадут из белых алюминиевых панелей. Основное освещение здесь организовано отраженным светом, направленным в купольное пространство.

Подземный уровень решено выполнить в лаконичной монохромной гамме. В отделке станции будет использоваться белый и черный гранит, структурированный различными орнаментами укладки, мрамор и металлические панели на колоннах и арках.

"Это конкурсная станция, и данная концепция победила во многом благодаря сильной привязке к истории и контексту места. Авторы включили в дизайн традиционные орнаменты, отсылки к народным ремеслам. Например, необычные источники света разработаны для зоны подуличного перехода и подземного вестибюля. Прообразом для них стали мотивы сетчатой керамики. Панели с перфорированным металлом и рассеивателем разбиты на девять типов и комбинируются так, чтобы создать ощущение множества точечных светильников", - отметил Кузнецов.