Выставка "Охота и рыболовство на Руси" пройдет на ВДНХ в Москве с 10 по 13 сентября

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Жители и гости столицы смогут посетить Международную выставку "Охота и рыболовство на Руси" с 10 по 13 сентября на ВДНХ в павильоне № 57. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ВДНХ.

"С 10 по 13 сентября на ВДНХ состоится 48-я Международная выставка "Охота и рыболовство на Руси". В этот раз экспозиция разместится на двух этажах павильона № 57 и на открытой площадке перед ним", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что выставка проходит на ВДНХ два раза в год на протяжении 25 лет - в конце зимы и начале осени.

Уточняется, что на выставке будут представлены товары для туризма, рыбалки, охоты осенью и зимой, в том числе рыболовные снасти и аксессуары, охотничье снаряжение, оптика и приборы ночного видения, спецодежда и обувь.

"В первый день работы выставки с 10:00 до 14:00 в конференц-зале павильона № 57 состоится круглый стол "Современный экотуризм для детей", посвященный вопросам создания нормативной базы для организации детского экотуризма в России. В течение всех дней работы выставки на стендах участников будут проходить разнообразные мастер-классы, презентации и консультации", - отмечается в материале.

Проведение конгрессов и выставок возобновилось в Москве с 4 сентября. Выставка "Охота и рыболовство на Руси" состоится с соблюдением санитарных норм, установленных Роспотребнадзором. Посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию, внутри павильона находиться в масках и перчатках.