ОЭЗ "Технополис Москва" впервые станет площадкой для чемпионата WorldSkills Russia

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Базовая кафедра Московского государственного образовательного комплекса (МГОК) в ОЭЗ "Технополис Москва" впервые примет соревнования чемпионата WorldSkills Russia. Они пройдут по категориям "Цифровая метрология", "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", "Сельскохозяйственные биотехнологии", "Промышленная робототехника", "Полимеханика и автоматизация" и другим, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"На площадке ОЭЗ "Технополис Москва" в Печатниках будут расположены Центры управления соревнованиями, где главные эксперты конкурса смогут в режиме реального времени следить за ходом соревнований и контролировать строгое соответствие регламенту", - цитирует пресс-служба генерального директора ОЭЗ Геннадия Дегтева.

По словам руководителя департамента Александра Прохорова, которого также цитирует пресс-служба, базовая кафедра МГОК в столичной ОЭЗ уже два года готовит студентов по таким направлениям, как "Технологии машиностроения", "Информационные технологии", "Фармация", "Геодезия", и выпускники успешно применяют знания на практике и устраиваются на работу в самые передовые и высокотехнологичные компании страны.

В сообщении отмечается, что всего в национальном первенстве выступят почти 3 тыс. студентов образовательных организаций от 16 до 22 лет и юниоров - участников направления WorldSkills Juniors - от 12 до 16 лет. В конкурсе участвуют представители 83 субъектов страны. Конкурсантам предстоят соревнования по семи основным блокам: строительство, IT, творчество и дизайн, инженерия, сфера услуг, транспорт и логистика, а также образование. Финал чемпионата продлится до 21 сентября и пройдет на региональных площадках колледжей, а также специализированных и международных центров компетенций.